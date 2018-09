Der Mensch steht hier im Mittelpunkt

Die Physiotherapie-Praxis Baumhold im Tilsiter Weg blickt in diesen Tagen auf 35 Jahre erfolgreiche Tätigkeit zurück. Gefeiert wird das Jubiläum am Montag, 1. Oktober. Alle, die Lust haben und zwischen 10 und 16 Uhr vorbeischauen wollen, ehemalige und derzeitige Patienten sowie interessierte Besucher, sind dazu eingeladen.

Eva und Bernhard Baumhold bieten – unterstützt von Melanie Wojatschek – in ihrer renommierten Praxis Krankengymnastik, Massage, Manuelle Therapie, Lymphdrainage, Fango und die Behandlung nach Bobath-Konzept. Auch die Heißluftbehandlung, Sportphysiotherapie sowie die medizinische Fußpflege und Akupunkturmassage nach Penzel gehören zum Angebot dazu.

Ausgebildete Reiki-Meisterin

Eva Baumhold ist außerdem ausgebildete Reiki-Meisterin. Ziel ihrer Behandlung ist es, die körperliche, geistige, seelische und soziale Gesundheit ihrer Patienten zu fördern, deren Selbstheilungskräfte zu stärken sowie ihnen zu helfen, Krankheiten zu überwinden. Dazu verfügt die Physiotherapeutin ebenso über heilpraktische Kenntnisse. Behandelt werden Patienten in verschiedenen Räumen, zu denen auch ein großer Gymnastik- und Trainingsraum gehört.

Bobath-Konzept nach Schlaganfall

Zum Angebot der Physiotherapie-Praxis gehört die Behandlung nach dem Bobath-Konzept, das vor allem den Patienten zugute kommt, die nach einem Schlaganfall versuchen, Schädigungen zu überwinden.

Das Arbeitsfeld hat sich in den 35 Jahren stark verändert, aber eins ist immer gleichgeblieben: „Der Mensch steht bei uns stets im Mittelpunkt“, sagt Eva Baumhold. Auch das Umfeld des Patienten werde mittlerweile immer mehr in die Behandlung mit einbezogen. Die erfahrene Physiotherapeutin gibt bei ihren vielen Hausbesuchen den Patienten und ihren Angehörigen wertvolle Tipps für den Alltag: „Dabei schaue ich, wo sich etwas verbessern lässt und was man etwa mit einer Sturzprophylaxe alles verändern kann.“ vw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.09.2018