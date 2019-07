Der Montagearbeitsplatz ist eingerichtet

Sichtlich voller Stolz auf das bisher Erreichte begrüßte der Schulleiter der Ehrhart-Schott-Schule Thomas Edinger die Gäste aus der Öffentlichkeit, der Industrie und schließlich aus seinem Haus. Sie alle waren gekommen, um den wichtigen Meilenstein beim „Erasmus+“-Projekt zu begehen. Dieser sah vor, dass die aktiven Schüler ihr Projekt – das diese Zeitung mit einer Serie begleitete – an die künftigen Schüler übergeben.

Somit war es zunächst an den scheidenden Schülern Maximilian Zimmer, Martha Ritter, Paul Mähringer, Luca Methner und Jonas Leder, den Gästen den bisherigen Projektverlauf und die Arbeitsergebnisse zu präsentieren. Die gesetzten Arbeitsziele für das erste Jahr wurden demnach erreicht. Der Arbeitsplatz zur Montage eines Pneumatik-Normzylinders ist gestaltet und angeschafft und kann bereits genutzt werden. Die ersten Schritte in der Augmented-Reality-Software sind getan und das System wird im kommenden Schuljahr die Hauptaufmerksamkeit in den Arbeitstreffen genießen.

Anwesend waren auch die unterstützenden Unternehmen. Die Item Industrietechnik GmbH wurde vertreten durch den Geschäftsführer der Niederlassung Mannheim, Bruno Brecht, sowie durch den Projektingenieur Maik Rittmaier, der bei der Gestaltung und der Beschaffung des Arbeitsplatzes den Schülern zur Hand ging. Als Absolvent der Technikerschule der ESS war dies für ihn eine besonders schöne Aufgabe. Von der Camozzi Automation GmbH war Projektingenieur Sascha Kröner da. Camozzi stattete die Schüler mit dem zu montierenden Objekt, nämlich zehn Pneumatik-Normzylindern aus. Michael Goth, Filialleiter und Beauftragter für Schulen überzeugte sich im Namen seines Arbeitgebers, der Sparkasse Heidelberg davon, dass die Unterstützung seines Hauses bestens investiert ist. Durch die Sparkasse wurde es ermöglicht, dass ein Schüler zusätzlich zu der von der EU bewilligten Schülerzahl profitieren konnte.

Markus Bürger, einer der betreuenden Lehrer des Projektes, versäumte nicht, im Namen der Schule seinen Dank bei den Unterstützern auszudrücken. Ein weiteres Dankeschön erfuhr Oberbürgermeister Dr. Rene Pöltl als Schirmherr des Projektes, der damit erneut seine Verbundenheit mit der Schule und den Schülern gegenüber seine Wertschätzung zum Ausdruck brachte. In seiner Ansprache befand er, dass er jeder Schule wünsche, solche Wege zu gehen. Die aktuellen Herausforderungen der Wirtschaft mit kulturellen und internationalen Erfahrungen gespickt zu erleben, könne die Schüler nur voranbringen.

Das neue Team steht fest

Christopher Beier, ESS-Erasmus-Gesamtverantwortlicher, sprach den Schülern und weiteren betreuenden Lehrkräften Jürgen Mertens und David Baumgärtel seinen Dank für die geleistete Arbeit aus und berichtete voller Stolz über das zurückliegende Jahr. Gleichzeitig begrüßte er die neuen Schüler Arnold Hellmann, Marios Arabo, Till Gatzenmeyer, Luca Fellenberg und Daniel Katz, die von jetzt ab die Verantwortung haben. Im Anschluss ließen sich die Anwesenden dann noch den Arbeitsplatz und die Montageschritte vor Ort zeigen. Auch die Arbeitsergebnisse bei der Augmented-Reality-Programmierung begeisterte. Die Präsentation klang bei Häppchen und alkoholfreiem Sekt aus. zg

