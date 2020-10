Der Morgen, der für sie nie kam

22. Oktober 2020 an der jüdischen Gedenkstätte beim Amtsgericht in Schwetzingen. Der Himmel ist grau. Sanft fallen Blätter von den Bäumen. Simon Abraham spielt seine Klarinette – „Shalom a’leichem“. Es war ein magischer Moment. So empfand es auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Die Erinnerung an die Deportation der Juden am 22. Oktober 1940 aus Schwetzingen, Baden, der Pfalz und dem Saarland

...