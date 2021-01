Immer wieder erreichen die Redaktion schöne Aufnahmen aus der Region. Oskar Hardung hat vor einiger Zeit dieses Foto schießen können – in den Morgenstunden vom Hochhaus in Schwetzingen. Dazu schreibt er: „Der Himmel brennt in den Morgenstunden.“ Ein schönes Naturschauspiel, dass wir den Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten möchten. Haben auch Sie Fotos? sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de

