Der Plan: Großräumig umleiten

Kommen Stadt und Planer wohl an diesem Wunsch vorbei? Immerhin plädierten einige Bürger für den Verzicht der Einbahnstraßenregelung für die Marstallstraße, während die Karlsruher Straße saniert wird. Das würde, so die Ansicht dieser Schwetzinger, die innerstädtische Verkehrssituation entspannter gestalten, direkt betroffene Anwohner müssten keine größeren Umwege in Kauf nehmen, angrenzende

...