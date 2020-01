Der Schlüssel: Respektvoll miteinander umgehen

Ein Wort vermisst Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in der letzten Zeit immer häufiger: Respekt. Diese sieben Buchstaben stellt er beim Neujahrsempfang am Freitababend in den Mittelpunkt – nachdem Bürgermeister Matthias Steffan die Gäste im Lutherhaus begrüßt hatte – und reichert es nicht nur mit einem Zitat des 14. Dalai-Lama „Respektiere dich selbst, respektiere andere und übernimm

...