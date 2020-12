Der Sommer im Schlossgarten Schwetzingen wird klangvoll

Ein Lichtblick im Dezember: Nachdem wegen der Corona-Pandemie 2020 keine Open-Air-Konzerte stattfinden konnten, dürfen sich die Musikfans auf den kommenden Sommer freuen, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Die Musik-im-Park-Konzerte bieten vom Mittwoch, 28. Juli, bis Montag, 2. August, ein vielseitiges musikalisches Programm (wir berichteten). Toto haben sich dank ihrer virtuosen Musiker und Hits wie „Africa“, „Hold the Line“, „Rosanna“ und vielen mehr ihren Platz in der Musikgeschichte gesichert. Nach ihrer erfolgreichen „40 Trips Around The Sun“-Tour sind sie im kommenden Sommer unter dem Motto „Dogz of Oz“ unterwegs wieder nach Deutschland und kommen am Mittwoch, 28. Juli, um 19.30 Uhr nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

Steve Lukather alias Luke und Joseph Williams sind schon seit ihrer Kindheit befreundet und teilen als Bandkollegen eine tiefe und lebhafte Vergangenheit. Vor Kurzem kündigten die beiden eine personelle Neubesetzung von Toto an. Mit der neuen Mannschaft wollen sie Konzerte in Nordamerika, Europa, Asien, Australien, Neuseeland und weiteren Zielgebieten spielen.

Wincent Weiss ist „oben“ angekommen. Ausgezeichnet mit dem Echo, einem MTV Music Award, einem Radio Regenbogen Award, dem Audi Generation Award und gleich zweifach mit dem Bayerischen Musiklöwen. Im kommenden Sommer ist er am Freitag, 30. Juli, um 19.30 Uhr im Schlossgarten zu erleben. Wincent Weiss ist in den vergangenen Jahren reifer und reflektierter geworden. Ohne dabei aber seine Unbekümmertheit, seinen Witz und seine Energie zu verlieren. Seine warme Stimme geht unter die Haut, seine Songs direkt ins Herz.

Mit mehr als 70 Millionen verkauften Tonträgern, zwei Grammys und sieben American Music Awards zählen Kool & the Gang zu den erfolgreichsten Bands der Welt. Ende der 1970er, Anfang der 80er hatten die Musiker um die Brüder Robert und Ronald Bell ihre größten Hits – unter anderem mit „Ladies’ Night“ „Get Down On It“, „Celebration“ oder „Victory“. Im kommenden Sommer kommt die Band für bisher zwei Konzerte nach Deutschland, eines davon am Samstag, 31. Juli, im Schlossgarten. Eröffnet wird das Konzert um 19.30 Uhr von einem Special Guest, der noch bekannt gegeben wird.

Superstars der Popszene

Bryan Ferry ist nach den Angaben der Veranstalter ein Ausnahmekünstler. Dass er auch ohne Roxy Music kann, beweist der Sänger und Songschreiber seit jeher auch auf seinen Soloplatten und das wird er auch am Sonntag, 1. August, um 20 Uhr im Schlossgarten eindrucksvoll demonstrieren.

Bryan Ferry zählt seit mehr als 40 Jahren zu den Superstars der Pop- und Rockszene – einer, der sich geschmackssicher zwischen Modernität und Klassik bewegt. Seit der ersten Veröffentlichung mit Roxy Music im Jahr 1972 gilt er als einer der innovativsten Musiker der internationalen Szene. Ferrys Pop-Klassiker wie „Slave To Love“, „Virginia Plain“, „More Than This“, „Let’s Stick Together“ und viele andere Hits aus Ferrys Feder haben nichts an ihrer Ausstrahlungskraft eingebüßt. zg

Info: Karten für die Konzerte gibt es im Kundenforum unserer Zeitung und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter Telefon 0621/10 10 11 sowie online hier.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.12.2020