Der Sound der „Dire Straits“

„Brothers in Arms“ ist nur einer der unzähligen Hits der „Dire Straits“, deren Sound noch heute auf zahlreichen Radiostationen präsent ist. Die „Waffenbrüder“ sind zwar schon vor über zwei Jahrzehnten von der Bühne abgetreten, doch ihr musikalisches Erbe lebt unter anderem in Tribute-Bands weiter. Eine – die allererste – kommt am Freitag, 28. September, um 20.30 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) in die Alte Wollfabrik.

2002 hat sich die erste Dire-Straits-Tributeband unter dem Namen „Brothers in Arms“ gegründet. Den durchschlagenden Erfolg der fünfköpfigen Band belegen über 750 Auftritte in Deutschland, Monaco und sogar in der Karibik. Für den authentischen Sound sorgen alle Bandmitglieder gemeinsam: Andreas Leisner überzeugt nicht nur mit seiner Gitarrenspielkunst, die ganz nah am Vorbild Mark Knopfler ist, sondern darüber hinaus mit seiner sonoren Stimme. Bassist Andy „Doc“ Krause und Oly Wahner am Schlagzeug reißen in zahlreichen Solonummern das Publikum mit, Saxofonist Kai Liedtke und Keyboarder Tom Willow begeistern durch ihre Professionalität. Der musikalische Querschnitt durch die Musik von „Dire Straits“ lebt von einer enormen Authentizität, den starken Instrumentalsequenzen und vor allem durch das unglaublich harmonische Zusammenspiel der Band.

Unsere Zeitung verlost 3 x 2 Freikarten für den Freitagabend in der Wollfabrik: Schreiben Sie bis morgen, Mittwoch, 13 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de mit dem Betreff: „Dire Straits“; Namen und Telefonnummer nicht vergessen. Die Gewinner werden informiert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.09.2018