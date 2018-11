Der Spargel und die Trüfflerin

Wenn ich unterwegs gefragt werde, woher ich komme, sage ich zunächst, aus Schwetzingen. Ist da noch kein Erkennen, ergänze ich – bei Heidelberg. Darauf folgt meist ein „oh, ja“. Häufig erfolgt aber auch gleich die Genießer-Bemerkung „Schwetzinger Spargel“ und schon hat man ein schmackhaft lockeres Gesprächsthema. Warum ich gerade jetzt darauf komme? Eine Freundin, der wir zum Geburtstag nicht persönlich gratulieren konnten, schickte uns elektronische Grüße aus dem Piemont. Neben Fotos war auch ein Zeitungsartikel mit der schönen Überschrift „Wann küsst du uns wach, schöne Trüfflerin?“ Der Artikel handelt von einer, insbesondere im Piemont berühmt gemachten Köstlichkeit, den weißen Trüffeln von Alba. Im Gegensatz zum Spargel unansehnlich, aber unter Feinschmeckern sehr geschätzt und sündhaft teuer. Wie bei unserem königlichen Gemüse, ist auch die Ernte dieser wertvollen Knollen eine anstrengende Tätigkeit und braucht einige Helfer. Ganz besondere Helfer bei der Trüffelsuche sind dabei, nein nicht die Trüffelschweine, sondern speziell ausgebildete Hunde, die an einer eigenen „Trüffeluniversität“ ausgebildet werden. Für Herrchen oder Frauchen wird dabei aus der Trüfflerei Hochleistungssport. Wenn der Hund anschlägt, müssen sie blitzschnell die „Hand drauf“ haben, sonst verschlingt ihr Gefährte die teuren Pilze ohne zu zögern. Haben wir bei diesen speziellen Helfern keine Gemeinsamkeit, finden unsere Städte (Alba hat 31 000 Einwohner) im Feiern ihrer Köstlichkeiten wieder zusammen. Wie wir in Schwetzingen den Spargel in vielfältiger und unterhaltsamer Form in Gespräch und Gaumen halten, sind die Trüffler ebenfalls um keinen Einfall verlegen, ihre Knolle auf viele Teller zu bringen. Trüffelmesse, Gourmetreisen oder der Schönheitswettbewerb „La Bella Trifulera“ bei dem die Trüffelprinzessin gekürt wird, bringen immer wieder Aufmerksamkeit. Bis Weihnachten geht die Trüffelsaison im Piemont, danach wäre ja Zeit für ein Treffen der gekrönten Häupter aus Spargel- und Trüffelland. Ich jedenfalls freue mich schon auf die Spargelsaison im kommenden Jahr und bald auf einen schlichten Teller mit Pasta und Trüffel.

