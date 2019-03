Der Spargelanbau bestimmt das Jahr

Sie sind legendär, die filmischen Jahresrückblicke von Peter Grimm: Am Freitag, 15. März, präsentiert der Schwetzinger Hobbyfilmer sein neuestes Werk: „Ein Blick zurück – Schwetzingen 2018/350 Jahre Spargelanbau“.

Als Mitglied im Europäischen Autorenkreis für Film und Video hat es sich Peter Grimm zur Aufgabe gemacht, wichtige Veranstaltungen und Veränderungen in Schwetzingen im Film festzuhalten. In zirka 90 Minuten werden viele Höhepunkte des Jahres 2018 in Bildern gezeigt, wie: 40 Jahre Musikschule, Spargelsamstag, 14. Concours d’Elegance und mehr. Die Veranstaltung im Tagungsraum des Palais Hirsch beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. Die DVD kann in der Touristinfo für 20 Euro erworben werden. Der Erlös geht an die „Kurt-und Eva-Waibel-Stiftung“. zg

