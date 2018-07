Der Tod – ein Kompass für gelingendes Leben

Anzeige

Und neuerdings gehen speziell ausgebildete Hospizbegleiter auch an Schulen und erklären Kinder der dritten und vierten Klasse die Hospizarbeit und beantworten Fragen rund um den Tod und das Sterben. Eigentlich, so Wenz, hätten die Kinder einen recht unverstellten Blick auf den Tod. Es sei eher so, dass Eltern Berührungsängste hätten.

Wenn man die Kinder ernst nehme, würden wunderbare Gespräche entstehen – auch aus Erwachsenen-Sicht. Am aufwändigsten und am teuersten ist die Ausbildung von ehrenamtlichen Hospizbegleitern. Und in dieser Hinsicht kommt die Spende zur rechten Zeit. Eine Ansage, die Becker sichtlich freute. Dieses Engagement sei enorm wichtig und von grundlegender Bedeutung hinsichtlich des Anspruchs eine anständige Gesellschaft sein zu wollen.

Natürlich entscheidet sich dieser Anspruch nicht nur im Umgang mit schwer kranken und sterbenden Menschen, aber er entscheidet sich eben auch mit an dieser Stelle. ske

Info: Weitere Informationen über die Arbeit der Hospizgemeinschaft sowie Möglichkeiten zur Ausbildung zum Hospizbegleiter finden sie unter www.hospizgemeinschaft-schwetzingen.de.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.07.2018