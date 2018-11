Der Trend ist weiter positiv

Region.„Der Arbeitsmarkt in der Region ist stabil“, sagt Wolfgang Heckmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Heidelberg. „Die Arbeitslosenquote liegt weiter bei 3,6 Prozent. Der nahende Winter hat sich bisher nicht negativ auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht“, so Heckmann in seiner Pressemitteilung.

Die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Schwetzingen, zu dem das ganze Verbreitungsgebiet unserer Zeitung gehört, hat sich von Oktober auf November geringfügig um acht auf 2281 Personen verringert. Das waren 169 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im November 3,6 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich noch auf 3,9 Prozent. Dabei meldeten sich 722 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 18 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 728 Personen ihre Arbeitslosigkeit (plus sieben).

Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 7643 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 520 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 7816 Abmeldungen von Arbeitslosen (minus 521).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im November um 25 Stellen auf 774 gestiegen. So gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat 172 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im November 139 neue Arbeitsstellen, 34 mehr als vor einem Jahr. vas

