Der Vater des Schwetzinger Waisenhauses

Piyasena Hewakandamby ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Wem dieser Name auf den ersten Blick nichts sagt: Er war als Treuhänder vor Ort maßgeblich daran beteiligt, dass das Schwetzinger Waisenhaus-Projekt in Matara/Sri Lanka 2006 überhaupt umgesetzt und anschließend zehn Jahre erfolgreich betrieben werden konnte.

Die Nachricht von seinem Tod sorgte auch in Schwetzingen für Trauer. Bernd Kappenstein, ehemalige OB sowie Vorsitzender und Motor des inzwischen aufgelösten Vereins „Fluthilfe Schwetzingen“, würdigte Hewakandamby: „Ein großes Herz hat für immer aufgehört zu schlagen.“ Auch im Namen von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und Landrat Stefan Dallinger übersandte er dem Sohn Mahesh Hewakandamby sein Beileid: „Mit deinem Vater ist ein großartiger Mensch von uns gegangen, dessen Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit wir außerordentlich geschätzt haben.“

Dessen großer Wunsch sei es gewesen, solange leben zu dürfen, bis seine ihm anvertrauten Schützlinge des Schwetzinger Waisenhauses einen Schulabschluss vorweisen und auf eigenen Beinen ihr künftiges Leben gestalten konnten. Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. „In unserem letzten Zusammentreffen bei der Übergabe des Gebäudes hat er mir nochmals mit großer Freude versichert, dass er nun als hochbetagter, im buddhistischen Glauben fest verankerter Mensch, seinem nahen Tod mit aufrichtiger Dankbarkeit entgegensehen darf“, erinnert sich Kappenstein. Piyasena Hewakandamby hatte die große Not nach dem verheerenden Tsunami 2004 erkannt und die Schwetzinger Initiative eines Waisenhauses von Anfang an mit großem Engagement unterstützt. Er genoss das uneingeschränkte Vertrauen. Als ehemals selbstständiger Unternehmer sorgte er für eine jederzeit transparente und einwandfreie Buchhaltung und führte jährlich den Nachweis über die satzungsgemäße Verwendung der Spendengelder, die von den Schwetzinger Bürgern, den Vereinen, Schulen, den Unternehmen, den Kirchen und Institutionen aufgebracht wurden.

So war Piyasena Hewakandamby nicht nur beim Bau des Schwetzinger Waisenhauses der Vertrauensmann vor Ort. Er sorgte auch rührig für den geordneten Betrieb des Waisenhauses, war verantwortlich für die Leitung des Personals und wertvoller Ratgeber für die Erziehung der Kinder – und dies über zehn Jahre hinweg.

Mit Verdienstmedaille geehrt

„Für uns war es immer eine große Freude zu sehen, welche Wertschätzung und Achtung ihm seine 30 Buben entgegenbrachten. In seinem ehrenamtlichen Engagement war er ein großartiges Vorbild, ein Menschenfreund, wie wir es nur in ganz seltenen Fällen erlebt haben. „Piyasena Hewakandamby bleibt uns unvergessen“, würdigt Bernd Kappenstein den Verstorbenen. Die Stadt Schwetzingen hatte ihn 2013 für sein Wirken mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet. ali

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.02.2019