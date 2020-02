Der Wille des Patienten zählt

Herr Holland, das Bundesverfassungsgericht hat das 2015 eingeführte Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt. Wie sehen Sie diese richterliche Entscheidung?

Klaus Holland: Das Urteil finde ich grundsätzlich gut. Denn letztlich hat das Bundesverfassungsgericht nichts anderes gemacht, als das Gesetz § 217 StGB außer Kraft zu setzen, da es völlig unzureichend war. Grundsätzlich müssen wir Menschen über unser Leben und dessen Ende bestimmen können. So ist es im Grundgesetz Artikel 2, Absatz 2 verankert: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“ Mit dem Gesetz 217 bestand die Gefahr ja darin, dass Dritte am Suizid wiederholt Geld verdienen, weil unter Umständen eine nicht gewollte medizinische Behandlung über einen langen Zeitraum ausgeführt wird, gegebenenfalls auch unter finanziellen Vorteilen für den behandelnden Arzt oder die medizinische Einrichtung. Und das darf nicht sein.

Aktive Sterbehilfe – also die Tötung auf Verlangen etwa durch eine Spritze – bleibt verboten. Bei der assistierten Sterbehilfe wird das tödliche Medikament nur zur Verfügung gestellt, der Patient nimmt es selbst ein. Geht das wirklich so einfach?

Holland: Das Bundesverfassungsgericht stößt die Tür für eine Liberalisierung der Sterbehilfe weit auf, baut dabei aber Bremsen ein, die noch genau definiert werden müssen. Suizidhilfe muss reguliert werden. Heißt: Es muss genau betrachtet werden, in welchem Zustand sich der Mensch befindet, der den Wunsch nach dem Tod äußert. Es wird Aufklärungspflichten und Wartezeiten geben müssen, um übereilte Spontanentscheidungen in Krisenzeiten zu vermeiden.

Aber wenn ich mich selbst nicht mehr artikulieren kann, weil ich im Koma liege oder nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen kann, was dann?

Holland: Hier ist die Patientenverfügung wichtig. Damit kann jeder Mensch für sich festlegen, wie mit ihm medizinisch verfahren werden soll und wie nicht. Beispiel: Erklären zwei Ärzte unabhängig voneinander, dass sich ein Zustand nicht mehr ändern wird, und der Patient hat den Wunsch geäußert, bei einem derartigen Fall nicht mehr weiterleben zu wollen, dann muss dies umgesetzt werden. Dazu es gibt ein BGH-Urteil von 1995, das sagt: „Wenn der mündlich oder schriftlich voraus geäußerte oder der mutmaßliche Wille des Patienten der Abbruch einer lebenserhaltenden Maßnahme ist, um sterben zu können, dann ist . . . zum Beispiel das Einstellen der künstlichen Zufuhr von Flüssigkeit und Nahrung, strafrechtlich zulässig und geboten, . . . während Weiterbehandlung strafbare Körper-verletzung ist.“ Der Patient kann das in seiner Patientenverfügung oder im Akutfall dem Arzt mündlich mitteilen. Richter Voßkuhle betonte, dass letztlich der Patientenbeschluss zählt. kaba/Bild: Rieger

* Der Verein IGSL-Hospiz ist die Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand. Hier in der Region agiert die Hospizgemeinschaft Region Schwetzingen unter ihrem Dach. Sie bietet regelmäßig Vorträge zu Patientenverfügung an, so am Mittwoch, 18. März, 17 Uhr, im Seniorenzentrum an der GRN-Klinik.

Mehr zum Thema auf Seite 30

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.02.2020