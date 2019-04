Der Wille steht an vorderster Stelle

Sterbehilfe in Deutschland. Was geht, was geht nicht? Diesem Thema widmete sich ein Vortrag der Hospizgemeinschaft in der Volkshochschule. Als Redner sprach Klaus Holland bei dieser zweiten Veranstaltung im Zuge der Hospizwoche. „Ich bin berufsbedingt als Krankenschwester mit dem Thema Sterbebegleitung konfrontiert. Im palliativen Bereich hat sich viel getan in den letzten Jahren – und das ist

...