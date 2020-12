„Der Winter ist hier deutlich angenehmer“

Es hat 30 Grad. Ralf Eichhorn hat gerade eine Runde um den Pool in Pattaya gedreht – mit Mundschutz und ganz allein. Mehr darf er zurzeit nicht, denn der Schwetzinger ist in Quarantäne, auch über Weihnachten. Denn Eichhorn ist erst Mitte Dezember nach Thailand geflogen, wo er bis Anfang März überwintert – so wie in den vergangenen zehn Jahren auch.

Thailand ist seine zweite Heimat. „Ja,

...