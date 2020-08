Die Krise wirft uns in vielerlei Hinsicht zurück. Deutlich zu sehen ist das in den Bereichen Müll und Nachhaltigkeit. Sie geraten nicht nur in den Hintergrund, sondern direkt ganz in Vergessenheit. Einwegplastik, To-go-Becher, illegal entsorgter Unrat – der Anstieg an Müll durch Corona ist ein deutlicher Schritt zurück. Wir kaufen unser Essen in Einwegplastik verpackt, um uns vor dem Virus zu schützen und vergessen dabei, dass eben dieses Plastik unserer Gesundheit ebenfalls massiv schadet. Ein Forscher der Universität Plymouth hat beispielsweise in schwarzem Plastik, das immer wieder als Verpackung für Take-away-Gerichte wie Sushi Verwendung findet, die chemischen Elemente Brom, Antimon und Blei gefunden. Diese Stoffe landen dann in unserem Essen und letztendlich auch in unserem Körper. Die Gesundheit schützt man so wohl kaum.

Wir müssen dringend damit aufhören, die Krise als Ausrede für alles Unangenehme vorzuschieben. Natürlich schränkt Corona uns ein. Einwegmasken sind aktuell beispielsweise nicht zu vermeiden – unter anderem für Krankenhauspersonal oder Supermarktmitarbeiter bieten sie wichtigen Schutz. Die Pandemie allerdings als Entschuldigung dafür zu nehmen, um guten Gewissens Müll in der Natur zu entsorgen, finde ich einfach falsch. Und die Stadt soll’s dann wieder richten und den Unrat im gesamten Stadtgebiet einsammeln. Da sollte sich jeder an die eigene Nase fassen und mal überlegen, ob es wirklich an der Krise liegt, dass er die Umwelt gerade links liegen lässt.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.08.2020