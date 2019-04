Deutsch-französische Freundschaft als gutes Beispiel

© Bilder: Gabriel Schwab, Elisa Katt, Lisa Tripps

Wie wichtig ist Europa für unsere Zukunft? Warum brauchen wir nicht weniger, sondern mehr europäische Zusammenarbeit? Und was bringt ein starkes Europa uns hier vor Ort? Am Samstag, 27. April, von 16 bis 18 Uhr, wollen wir diese Fragen im Blauen Loch, Zeyherstraße 3 in Schwetzingen in entspannter Atmosphäre diskutieren.

Die Grünen Kurpfalz-Hardt und Dr. Danyal Bayaz, Bundestagsabgeordneter aus Bruchsal-Schwetzingen, konnten dafür eine Europaexpertin gewinnen: Die Bundestagsabgeordnete und frühere Europaabgeordnete Dr. Franziska Brantner.

Die europapolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen aus Heidelberg wird eine kurze Einführung in aktuelle europäische Themen geben. Am Kaffeetisch haben die Gäste anschließend Gelegenheit, mit ihr ins Gespräch zu kommen und Wichtiges in lockerer Runde zu diskutieren.

Brantner und Bayaz sind zudem beide Mitglieder der im März neu gegründeten deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung und können aus erster Hand von einem bedeutenden Schritt für Europa berichten. „Es ist an uns allen, diese Basis zu nutzen, um den europäischen Motor wieder in Gang zu bringen“, fordert Franziska Brantner. „Die Zusammenarbeit in Europa ist die Garantie für Frieden, dafür ist gerade die deutsch-französische Freundschaft das beste Beispiel“, betont auch Danyal Bayaz, „um das zu erhalten, wollen wir Menschen wieder für ein starkes, gemeinsames Europa begeistern“. zg

