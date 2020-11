Deutsch lernen – Fachbegriffe verstehen

Seit vielen Jahren ist Dr. Katrin Bischl als Schreibberaterin, Mediendozentin und Autorin für Fachbücher sowie PR-Texte erfolgreich tätig. Dass die 56-jährige Schwetzingerin jetzt ein weiteres Buch geschrieben hat, dessen Zielgruppe Geflüchtete und die Menschen, die mit ihnen zu tun haben, sind, verwundert nicht.

Denn die promovierte Sprachwissenschaftlerin und ausgebildete Journalistin engagiert sich seit fünf Jahren ehrenamtlich und unterrichtet unter anderem Gambier oder Syrer in Deutsch, Konversation, beruflicher Fachsprache sowie in diversen Berufsschulfächern. „Deutsch für Ausbildung und Beruf“ heißt das 100-seitige Machwerk.

Viele machen eine Lehre

Ihre Schüler sind derzeit vor allem junge Männer, die eine Lehre machen – aus den Bereichen Elektrotechnik, Logistik, Sanitär und Heizung, Steinmetz, Gartenbau sowie dem Bäckerhandwerk. „Ich helfe ihnen, ihr Deutsch zu verbessern und gleichzeitig Fachbegriffe zu verstehen,“ sagt Katrin Bischl. Dabei wendet sie einen Trick an: Ihre Schüler lernen die Sprache, indem Bischl Grammatik und beruflichen Alltag miteinander verknüpft. Wie sie vorgeht, erklärt sie mit Beispielübungen. So rät sie etwa, einen angehenden Elektriker den Genetiv mit dem Wort Akkubohrer üben zu lassen. Allein dieser Ansatz macht das Buch zu einem wertvollen Handbuch für ehrenamtlich Unterrichtende in der Flüchtlingsarbeit.

Das journalistische Rüstzeug bekam Katrin Bischl übrigens in der Redaktion dieser Zeitung. Denn hier – beziehungsweise damals noch in den Räumen in der Scheffelstraße – begann Anfang der 1990er Jahre ihre berufliche Karriere, zuerst als Volontärin und dann als Redakteurin.

Dann entschloss sie sich, ihrem 1990 abgeschlossenen Germanistikstudium (Thema der Magisterarbeit: „Die Wirtschaftsschlagzeilen des Mannheimer Morgen“) noch eins draufzusetzen und zu promovieren. Klar, dass sich auch das Thema der Doktorarbeit um ein Pressethema drehte: „Die Mitarbeiterzeitung. Sprachliche Strategien der positiven Selbstdarstellung von Unternehmen“.

Schon in dieser Zeit, als sie nebenher als freie Journalistin arbeitete, erkannte sie, dass es ihr liegt, Menschen etwas beizubringen und begann als Schreibdozentin und Schreibberaterin. Eigentlich spürte sie dieses Faible schon früher: Bereits als Redakteurin hatte sie sich nämlich um die neuen Volontäre gekümmert: „Da habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht und ich auch die nötige Geduld besitze.“

Auch Rathäuser sind Kunden

Seit der Promotion im Jahre 2000 an der Universität Trier ist sie voll im Geschäft als selbstständige Schreibberaterin für journalistisches und wissenschaftliches Schreiben, Dozentin und PR-Autorin. Sie lehrt an Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten, unterstützt Unternehmen und Verbände beim Erstellen von Texten für Print und Online. Auch Stadtverwaltungen nehmen schon längst Katrin Bischls Dienste in Anspruch: „Damit die Leute auf den Rathäusern lernen, verständlicher zu schreiben.“

Seit fünf Jahren unterrichtet sie nun Flüchtlinge in beruflicher Fachsprache sowie in diversen Berufsschulfächern. Nun hat sie über ihre Erfahrungen mit den Azubis dieses Buch geschrieben. Es enthält viele didaktische Anregungen für ehrenamtlich Lehrende, informiert über die Herausforderungen dieser Art des Unterrichts, enthält exemplarische Übungen, erzählt Fallbeispiele und spricht aktuelle Ereignisse sowie interkulturelle Aspekte an.

Geflüchtete bei der Integration zu unterstützen – dieser Gedanke treibt nicht wenige Menschen an, weiß die Schwetzingerin. „Doch wer als Ehrenamtlicher etwa Syrer oder Gambier in Deutsch unterrichtet, stößt schnell an seine Grenzen“, sagt sie. Nicht unbedingt deshalb, weil vielleicht die pädagogische Vorbildung fehlt. „Der Grund ist vielmehr, dass die Unterrichtenden mit Menschen zu tun haben, die aus einer anderen Kultur stammen, oftmals über keine oder eine andere Art der Schulbildung verfügen und eine komplizierte Biografie im Gepäck haben.“

Zugeschnittene Übungen

Wie das Unterrichten dennoch gelingen kann, erklärt Katrin Bischl in „Deutsch für Ausbildung und Beruf“. Sie versorgt die ehrenamtlich Unterrichtenden darin mit wichtigen Tipps für die Praxis. Auch hauptamtlich Lehrende finden interessante Aspekte zu dieser besonderen Unterrichtssituation – etwa exemplarische Übungen zu Wortschatz, Grammatik und Rechtschreibung, zur Textarbeit sowie für die Nachhilfe in diversen Berufsschulfächern.

„Alle Übungen sind auf die berufliche Tätigkeit sowie die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Geflüchteten zugeschnitten“, sagt Bischl, für die die vielen positiven Rückmeldungen auf ihr Buch Bestätigung und Freude zugleich sind.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.11.2020