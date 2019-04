Deutscher Meister bei Pfeilfröschen

Dimitrios Avdemiotis ist deutscher Meister für Bögen ohne Visier. © DJK

Ein Schwetzinger Bogenschütze gewinnt die deutsche Meisterschaft: In Brandenburg wurden die Titelkämpfe für Bögen ohne Visier ausgetragen. Zu diesem Turnier, an dem insgesamt 350 Bogenschützen aus ganz Deutschland teilnahmen, hatten sich auch fünf Mitglieder der DJK Schwetzingen qualifiziert.

Die Meisterschaft in der Disziplin Halle wurde auf 18 Meter geschossen. Bereits am Samstagvormittag setzte sich der Schwetzinger Schütze Dimitrios Avdemiotis in einem spannenden Wettkampf gegen seine Konkurrenz durch. Er sicherte sich am Ende der insgesamt 60 Wertungspfeile verdient den ersten Platz in der Bogenklasse U20 männlich mit dem Jagdbogen.

Weitere gute Platzierungen

Aber auch die restlichen Bogenschützen der „Schwetzinger Pfeilfrösche“ beendeten die Meisterschaft mit sehr guten Ergebnissen. Katrin Beier-Wille erreichte Platz neun mit dem Jagdbogen, Johannes Kirch mit dem Blankbogen belegte Platz zwölf, Hartmut Rauch sicherte sich mit dem Langbogen Platz acht und mit dem Jagdbogen Platz zehn, Jonathon Blake – ebenfalls am Langbogen – erreichte den 14. Platz. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 12.04.2019