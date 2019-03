Diabetes kann jeden ereilen

„Ich wusste gar nicht, dass Diabetes so viele Anhänger hat“, so die Worte von Dieter Feiler, Vorsitzender der Selbsthilfegruppe Diabetes, der sichtlich gerührt war über die Besucherresonanz in der vollbesetzten Cafeteria der GRN-Klinik. Sie kamen alle, um das 20-jährige Jubiläum der Selbsthilfegruppe zu feiern.

Es fing alles im Jahr 1999 mit zwei Vorträgen im Gemeindesaal in St. Maria

