Die Adventszeit ist anders – und vielleicht inniger

Region.„Es ist ein anderer Advent. Aber vielleicht gelingt es uns, dass es inniger wird, wenn wir uns nicht von so vielem anderen Dingen ablenken lassen und mehr zu Hause bleiben“, schreibt Pfarrer Uwe Lüttinger für die Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt.

Dabei erwähnt er, dass es in den Kirchen St. Kilian in Oftersheim, St. Nikolaus in Plankstadt und St. Pankratius in Schwetzingen wunderbare Adventsstationen gibt, an denen man sich Zeit nehmen kann, kleine Impulse bekommt und auch das ein oder andere zum Mitnehmen findet.

An diesem Freitag, 4. Dezember, um 6 Uhr wird die erste der beiden Roratemessen im Kerzenlicht in St. Nikolaus und St. Pankratius gefeiert. Und natürlich geht der Blick in Richtung Weihnachten. Im Anschluss an die Gottesdienste am zweiten Advent werden Karten für die Gottesdienste an Weihnachten ausgegeben (wir berichteten). Die Ausgabe in St. Josef im Hirschacker erfolgt am Samstag, 5. Dezember, zirka 19.30 Uhr für den Wortgottesdienst am Heiligen Abend mit Kommunionfeier, 17.30 Uhr (26 Personen zulässig). In St. Maria werden Karten am Sonntag, 6. Dezember, zirka 10 Uhr für die Christmette am 24. Dezember, 17 Uhr (88 Personen und die Messe am 25. Dezember, 10.30 Uhr (88) ausgegeben. Ebenfalls am Sonntag, 6. Dezember, zirka um 12 Uhr gibt es in St. Pankratius Tickets für die Christmette am 24. Dezember, 22 Uhr (36; wird auch im Livestream übertragen); für die Messe am 25. Dezember, 8 Uhr, und die Messe am 26. Dezember, 11 Uhr (je 36 Personen).

In der Pfarrgemeinderatssitzung wurden die neuen Gemeindeteams vom Pfarrgemeinderat bestätigt und berufen. Im Laufe des Januar und Februar werden diese dann in einem Gottesdienst feierlich berufen und ins Amt eingeführt.

Die Anmeldung für die Erstkommunion 2021 läuft. „Wir werden eine andere Vorbereitung gestalten, um den Kindern nach Ostern die Feier der Erstkommunion zu ermöglichen. Dazu sind neun Erstkommunionfeiern an Samstagen geplant“, so Lüttinger. Auch für die Kinder, die 2020 nicht zur Erstkommunion gehen konnten, finden im Juni 2021 zwei Feiern statt.

Auch die Firmvorbereitung hat nochmals begonnen. Ende Januar bis Anfang März werden in 14 Firmgottesdienste die Jugendlichen das Sakrament erhalten. „Vieles ist auf dem Weg und wir suchen weiter nach Wegen und Möglichkeiten, das Leben in unseren Gemeinden und der Seelsorgeeinheit zu gestalten“, so der Pfarrer. ul/zg

