Die alte Karlsruher Straße

Eine 120 Jahre alte Ansichtskarte zeigt die Karlsruher Straße aus Richtung Schlossplatz betrachtet. Sie wurde laut Poststempel am 25. April 1900 von Schwetzingen nach Karlsruhe geschickt.

Zufällig ist der gezeigte Bereich identisch mit dem ersten Bauabschnitt der aktuellen Neugestaltung der Straße, der gerade vollendet wurde (wir berichteten). Zwei schon lange nicht mehr existierende Gasthäuser, die früher bei den Schwetzingern sehr beliebt waren, bestimmten in diesen alten Tagen den Mittelpunkt, das Aussehen und das gesellschaftliche Leben in diesem vorderen Abschnitt der Straße. Auf der einen Seite ist das Gasthaus „Zum Schwarzen Lamm“ von Franz Fackel zu sehen. Direkt gegenüber sieht man das Gasthaus „Zum Bären“, der damalige Besitzer hieß Julius Hochschwender. Die festliche Kleidung der gezeigten Menschengruppe lässt erahnen, dass die Aufnahme an einem besonderen Feiertag entstand. Vielleicht hatten alle auch ihren Sonntagsanzug an und kehrten in die Wirtshäuser ein. rie

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.07.2020