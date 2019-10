Die Basis der Republik

„Die Weimarer Verfassung 1919 im Vergleich zum Grundgesetz 1949“ steht im Fokus eines Vortrags der Volkshochschulveranstaltung in Kooperation mit der Badischen Heimat, der am Montag, 7. Oktober, 19.30 bis 21 Uhr in der VHS angeboten wird.

Die Verfassung des Deutschen Reichs, bekannter als Weimarer Reichsverfassung, trat am14. August 1919 in Kraft. Das Deutsche Reich wurde eine föderative Republik mit einem gemischt präsidialen und parlamentarischen Regierungssystem. Die Paulskirchenverfassung von 1849 diente in vielen Verfassungsartikeln als Vorbild. Das Grundgesetz (GG) wurde am 23. Mai 1949 in einer feierlichen Sitzung des Parlamentarischen Rates durch dessen Präsidenten Konrad Adenauer verkündet. Auf die Bezeichnung „Verfassung“ wurde bewusst verzichtet, um den provisorischen Charakter der mit dem GG gegründeten Bundesrepublik Deutschland hervorzuheben. Es gibt eine Abendkasse. zg

