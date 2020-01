Die beste Zeit, von Altem loszulassen

„Es wird ein Jahr der Veränderungen“, sagt Ute Flörchinger und beruhigt: „Keine Sorge, es bricht nicht alles zusammen, aber wir haben die Chance, von Altem loszulassen, zu entrümpeln und unseren Bestand zu sichern.“ Die geprüfte Astrologin des Deutschen Astrologen-Verbandes (DAV) aus Nußloch bereicherte das VIP-Shopping im Concept-Store „lyksjø“ (sprich: Lücksjö) in der Heidelberger Straße 2 in Schwetzingen. Geschäftsführerin Sabrina Kube freute sich gemeinsam mit Marketingchefin Miriam Hohmann über ein reges Kundinneninteresse – kurz gesagt: Die „Hütte“ war proppenvoll.

Kein Wunder: einen Samstagabend in angenehmer Gesellschaft zu verleben, dazu Impulse fürs Leben mitzunehmen und beim Shopping nicht nur individuell beraten zu werden, sondern auch noch ordentlich Rabatt zu bekommen, ist eine willkommene Abwechslung. Das Team von „lyksjø“ erweckte damit die dänische Lebensart „Hygge“, die die Philosophie des Geschäfts beschreibt, zum Leben: Im herzlichen Miteinander zwischen Mode, Schmuck, Accessoires, Spielzeug, Süßwaren, Salzen und Blütenstreuseln erlebten und teilten die Teilnehmerinnen Glücksmomente. Ein skandinavisches Büffet samt Lachsrolle und schlotziger Zimtschnecken, wie sie die Schweden lieben und wie sie „Haushaltsheldin“ Julia Meissner aus Sandhausen perfekt gebacken hatte, ergänzte das Angebot in „Wohnzimmeratmosphäre“.

Da sich das Geschäft der Nachhaltigkeit verschrieben hat, zeigte nicht nur Miriam Hohmann anhand verschiedener Produkte wie den neuen leichten und bügelfreien Blusen aus Bambus und recycelten Plastikmaterialien auf. Das konnte auch Astrologin Ute Flörchinger anhand eines Horoskops belegen, welches sie für das Geschäft erstellt hatte. Vorab erklärte sie anschaulich, wie sich ein Horoskop zusammensetzt, dass es einem Theaterstück gleichkommt: Die Planeten seien die Schauspieler, die Tierkreiszeichen die Kostüme, die sogenannten Häuser die zwölf Lebensbereiche und die Linien symbolisieren Dialoge – freundschaftliche (blau), aber auch spannungsgeladene (rot). Aussagefähiger als die Sonnenzeichen, also Widder, Stier oder Wassermann, sei der Aszendent, erklärte die Expertin noch. Der besagt, wie man auf Menschen zugeht. Und „lyksjø“ sei vom Aszendenten her Waage. Dieses Zeichen steht für Harmonie und Ästhetik, die Jungfrau – das Zeichen von Miriam Hohmann – bringe das Nachhaltige, die Langlebigkeit rein.

Mondjahre sind unkontrollierbar

Die Damenrunde lauschte aufmerksam den Ausführungen von Ute Flörchinger, die angebot, anhand des Geburtstags, -orts und der standesamtlichen, minutengenauen Uhrzeit den Aszendenten der Gäste zu bestimmen. Seit mehr als 20 Jahren ist sie hauptberuflich als Astrologin tätig und bietet persönliche Beratungen und Coachings an, zudem leitet sie das DAV-Ausbildungszentrum in Heidelberg/Nußloch (www.astroberatung-heidelberg.de) und ist auch als DAV-Prüferin im Einsatz. Horoskope, sagt sie, seien wie ein Abbild des Geburtsmoments. Ein persönliches Horoskop kann daher ein kraftvolles Werkzeug für mehr Selbsterkenntnis in vielen Lebenslagen sein, etwa im Beruf, der Partnerschaft oder auch in Bezug auf die Eltern-Kind-Beziehung.

Beim VIP-Shopping gab sie eine kleine Jahresprognose: Mondjahre wie 2020 seien unbeständig und unkontrollierbar. Besondere Vorsicht sei bei Verträgen geboten, Investitionen in Beständiges wie Immobilien und Gold seien ratsam. Im Zeitraum vom 17. Februar bis 10. März, 18. Juni bis 12. Juli und 14. Oktober bis 3. November (plus/minus fünf Tage) könne „Liegengebliebenes“ wie die Steuererklärung gut erledigt werden. Die kosmischen Gewinner des Jahres sind die Jungfrauen, diese könnten Lebensträume verwirklichen. Dann darf man gespannt sein, was dem Kreativgespann Sabrina Kube und Miriam Hohmann noch so einfällt. Der nächste VIP-Shopping ist am Samstag, 8. Februar, 19.30 Uhr mit Pamela Heinzmann von „Clean Eating“. kaba

