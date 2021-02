Die Besten aus dem Südwesten probieren

Schwetzingen/Plankstadt.Eine Auswahl der besten Biere aus dem Südwesten stehen diesmal auf dem Programm der digitalen Welde-Bierprobe. Die beiden Biersommeliers Max Spielmann und Malte Brusermann stellen sie am Donnerstag, 11. Fabruar, ab 19 Uhr live und digital im Schwetzinger Welde Brauhaus vor.

Gerstensäfte aus dem Schwarzwald, dem Kraichgau, Nordbaden und der rheinland-pfälzischen Hauptstadt kommen auf den Tisch des Hauses. Dabei stehen sich traditionelle und moderne Bierinterpretationen gegenüber. Gemeinsam haben sie, dass sie nach allen Regeln der Handwerkskunst und aus erlesenen Rohstoffen gebraut wurden.

„Gerade die Mischung aus jungen innovativen Brauereien und der Erfahrung aus Generationen macht die Bierzusammenstellung so spannend“, erklärt Brusermann. Ihn überzeugt die herausragende Bierqualität, die man sowohl bei klassischen Bieren als auch bei Brauspezialitäten und Craft-Bieren in Baden und Württemberg findet.

Regional verwurzelt und ganz jung

Gutes Wasser, reine Luft, viel Wald und Platz für Felder – der Schwarzwald bietet so ziemlich alles, was ein Bier braucht. Nicht ohne Grund finden sich dort eine ganze Menge Brauereien – seit Jahrhunderten regional verwurzelte ebenso wie ganz junge. So wird von der Hornberger Brauerei Ketterer das Exportbier Ketterer Edel verkostet, von Alpirsbacher das Starkbier und das Ihr India Pale Ale (IPA) Dolly der „Hopheads“ aus Freiburg. Aus dem Kraichgau kommt ein Citra Ale, der Hopfenstopfer aus Bad Rappenau. Ein IPA hat sich auch aus Mainz eingefunden, das New IPA Vertigo der Brauerei Schwarze Rose ihr Wesen treibt. Dazu kommt das Citra Helle von Welde.

Bierpakete für die Bierprobe können noch bis zum Montag, 8. Februar, auf www.digitalebierprobe.de bestellt werden. Für die Verkostungen verlost diese Zeitung zwei Pakete. Schreiben Sie bis Mittwoch, 10. Februar, 10 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Bierprobe und das Datum der jeweiligen Verkostung. Name, Adresse und Telefonnummer hinzufügen. zg

Info: Die Verkostungen werden unter https://www.youtube.com/user/Weldebier gezeigt

