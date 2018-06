Anzeige

Die Bilder von Esael Araujo Funes aus El Salvador im kurfürstlichen Büro von Bündnis 90/Die Grünen faszinieren. Und das gleich in zweierlei Hinsicht. Nehmen diese Werke unter dem Titel „Diaspora in Träumen“ den Betrachter doch zum einen fast tröstlich in den Arm und verstören zugleich bis ins Mark. Dem Mann aus Zentralamerika geht es um Flucht, Ankommen und Aufgenommen werden. Womit er sich gerade in Deutschland inmitten eines Orkans wieder findet.

Wie heftig dieser Orkan gerade über die politische Landschaft hinweg fegt, war dem Landtagsabgeordneten Manfred Kern und seinem Kollegen aus dem Bundestag Danyal Bayaz im Vorfeld nicht klar. Aber angesichts dessen, was sich in Berlin und München gerade abspiele, sei diese Ausstellung ein zwar kleines aber trotzdem sehr beachtliches Ausrufezeichen für das Innehalten und Nachdenken.

Brücke zur Menschlichkeit

„Die Bilder berühren mein Herz“, sagte Kern. Es sind in seinen Augen nicht nur schöne, sondern auch wichtige Bilder. Bauen diese Werke doch eine Art Brücke zu einer menschlichen Haltung gegenüber Personen, die ihr Zuhause aus welchen Gründen auch immer verlassen müssen. Die Bilder, manchmal explodierend von Farben und dann wieder fast düster, fordern unvermittelt dazu auf, sich in den Anderen hineinzuversetzen. Fast wie ein kleiner Nachhilfekurs in Empathie, in diesen doch ziemlich hysterischen Zeiten. Kern, das war nicht zu übersehen, war begeistert. Und ganz ähnlich schien es auch seinem Kollegen aus Berlin zu gehen.