Die Box unterm Sitz und andere Finessen

SWR-Programmdirektor und Festspielleiter Gerold Hug war die Zufriedenheit anzumerken. Schon jetzt seien 85 Prozent der Tickets für die Schwetzinger Festspiele verkauft – so viele wie eine ganze Weile nicht mehr. Und besonders stolz zeigte er sich, dass schon jetzt viele klassische Sender in aller Welt Interesse an den 40 Mitschnitten der Konzerte und Musiktheater-Aufführungen zeigen. Gleich sieben werden live im Klassikradio SWR 2 übertragen und von zwei Veranstaltungen – auch vom „Fall Babel“ der gestern Premiere feierte, wird es einen Livestream auf dem Internetangebot des SWR geben – von der Aufführung am Sonntag, 28. April, ab 18 Uhr. Hug freute sich auch sehr darüber, dass es bei der Finanzierung mal eine positive Nachricht gibt. Landrat Stefan Dallinger habe ihm zugesagt, dass der Kreis seine Förderung auf 100 000 Euro erhöhe.

Das waren die wesentlichen Informationen vorab, dann hatte Heike Hoffmann, die künstlerische Leiterin das Wort. Und sie hatte sich mit Elena Mendoza und Matthias Rebstock zwei spannende Gesprächspartner an den Tisch geholt, die erzählten, wie die Uraufführung von „Der Fall Babel“ entstanden ist, die am Abend ihre Premiere feierte. Übrigens schon die dritte Zusammenarbeit im Bereich Musiktheater der beiden Librettisten, die aber ihre Stücke ganzheitlich entwickeln.

Zuerst sei es um die Auswahl der Geschichten gegangen, die die Handlung bilden, drei grundverschiedene Stücke aus unterschiedlichen Zeiten, die sich aber mit Sprache beschäftigen – auch weil alle drei Autoren, jeweils nicht in ihrer Muttersprache schreiben. Dann gibt es Ideen für Szenen, an denen wieder die Musik entwickelt wird. Wichtig war dem Duo Mendoza/Rebstock, dass sie die 17 Personen der Schola Heidelberg, die jetzt auf der Bühne stehen, früh sichten und einbeziehen konnten – und dass sie eben mit deren Leiter Walter Nußbaum einen unglaublich exakt arbeitenden musikalischen Leiter haben. Er steht übrigens im Parkett, dirigiert dort jede Szenen und Töne, die die Protagonisten auf der Bühne schlagen, singen, schnalzen oder schmatzen. Und weil sich die Bühne stetig dreht, wird er mit Bildschirmen, die zwischen den Kulissen hängen, übertragen.

Das ist nur eine der Finessen, die Mendoza im Pressegespräch verraten hat. Es ging auch darum, wie in einem denkmalgeschützten Theater, in dem man nicht einfach irgendwo Lautsprecher anschrauben darf, ein Gefühl erzeugt werden kann, als wabere eine laute Menschenmenge durch den Saal. „Da hat uns das SWR-Experimentalstudio mit Joachim Haas an der Spitze sehr geholfen. Sie kannten die räumlichen Verhältnisse schon vom letzen Jahr, haben Lautsprecher teils unter den Sitzen der Besucher installiert und versetzen sie so mitten ins Geschehen“, sagt sie. Übrigens gelingt es selten, dass wie jetzt sechs Wochen lang auf der Originalbühne mit dem kompletten Bühnenbild und allen Darstellern geprobt werden kann, so wie das jetzt in Schwetzingen der Fall war. „Und wir haben sehr gut zusammengearbeitet, es gab keine Egoaktionen wie es sonst schon mal der Fall ist“, lobt Mendoza alle Mitwirkenden.

Auch die Frage, ob es besonders schwierig sei, so ein Stück auf so eine kleine Bühne, wie die im Rokokotheater zu bringen statt in eine Fabrikhalle, die vielleicht besser zum Metallkäfig gepasst hätte, wurde eigentlich überraschend beantwortet: „Diese Bühne hat uns tolle Chancen geboten. Mit der Höhe und den 17 Darstellern, die ständig in verschiedenen Rollen und Kostümen auf der Bühne sind, hätten wir auf einer großen Bühne nicht arbeiten können, sie hätten sich verloren. Hier wirkt die Bühne prall gefüllt und durch die Drehung von Hand wechseln ständig die Perspektiven“, sagt Rebstock.

