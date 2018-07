Anzeige

„Wir haben recht behalten“

Die CDU habe die wirtschaftliche Entwicklung von Haushalt und Rücklage genau beobachtet. „Unsere Fraktion sollte mit ihrer Einschätzung von 2011 recht behalten. Nun liegen die Gelder aus der erhöhten Grundsteuer in der Rücklage, die noch nie so hoch war wie heute. Dabei bringt die der Stadt aktuell nicht einmal Zinsen. Im Gegenteil – der Kämmerer kann froh sein, keine Strafzinsen zahlen zu müssen, wie dies in einigen Kommunen schon heute der Fall ist“, so Stadtrat Dr. Hans-Joachim Förster.

„Es ist an der Zeit, die Steuer-schraube wieder zurückzudrehen und die Bürger zu entlasten. Eine seriöse Finanzpolitik erfordert unseres Erachtens ein regelmäßiges Überprüfen überholter Beschlüsse. Daher sehen wir die Senkung der Grundsteuer zum einen als positives, aber vor allem auch als verdientes Signal an die Bürgerschaft“, erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sarina Kolb.

Den Vorteil sieht die CDU-Fraktion vor allem darin, dass durch die Senkung der Grundsteuer alle Bevölkerungsgruppen entlastet werden – von der alleinerziehenden in Miete wohnenden Mutter bis zum abzahlenden Häuslebauer. Schließlich werde auch in Mietobjekten die Grundsteuer auf die Mieter umgelegt – und dies bei sowieso schon hohen Mietpreisen in der Spargelstadt.

Stadtrat Dr. Horst Herrmann bringt es auf den Punkt: „Die Steuerentwicklung kann nicht nur eine Richtung kennen. Jetzt ist es an der Zeit, etwas zurückzugeben.“ Natürlich sehe die CDU-Fraktion, dass die Stadt und damit der Haushalt in den nächsten Jahren mit vielen Investitionen konfrontiert sein werde. „Dies ist für uns jedoch kein stichhaltiges Argument, um Steuersenkungen pauschal abzulehnen.

Auch in den vergangenen Jahren hatten wir große Investitionen zu schultern und trotzdem stieg das Guthaben der Stadt, bei gleichzeitig fallender Verschuldung, immer stärker“, erklären die Stadträte Rita Erny und Ulrich Renkert abschließend.

Das Geld der Bürger sei besser in deren Portemonnaie aufgehoben als im weiter wachsenden Stadtsäckel – die Grundsteuer könne auf den alten Satz von 330 Punkten fallen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.07.2018