Die Chancen weiter nutzen

Bei der Weihnachtsfeier der Initiative „Aufbruch 2016“ stand die Vorfreude aufs Fest im Vordergrund, aber ein Rückblick aufs vergangene Jahre durfte nicht fehlen. Pressereferent Dr. Gunter Zimmermann betonte, dass die Initiative ein aktionsreiches Jahr mit vielen Mitgliederversammlungen, Strategie- und Sprecherratssitzungen, Informationsständen und Schreiben an verantwortliche Politiker gemeistert habe. Drei Jahre seien nun beinahe vergangen, der Elan für ein viertes Jahr sei jedoch ungebrochen.

Gemeinsam, so der Pressereferent, sei allen Mitgliedern die Sympathie für Deutschland, die Sprache, Kultur und Traditionen. Zimmermann griff einige Veranstaltungen heraus. Im Lauf des Jahres seien vierzehn Thesen zur deutschen Leitkultur ausgearbeitet und verabschiedet worden.

Bohren an dicken Brettern

Für das Engagement, so Dr. Zimmermann, sei wesentlich, dass die Initiative von Anfang an den Standpunkt vertreten habe, „dass wir unsere Zukunft selbst gestalten könnten und nicht irgendwelchen unvermeidlichen Naturereignissen unterworfen sind“. Auch die Migration sei kein unabwendbares Schicksal, wie es der UN-Migrationspakt suggeriere, sondern ein Phänomen, das von menschlichen Entscheidungen abhängig sei. Für das kommende Jahr, schloss Zimmermann, brauche die Bürgerinitiative weiterhin das, was auch bisher ihre Antriebsenergie war: Zuversicht! Zuversicht bedeute, sich nicht entmutigen und nicht lähmen zu lassen, sondern die vorhandenen Chancen zu nutzen. Im politischen Engagement sei niemals mit sofortigen Erfolgen zu rechnen, politisches Bemühen bleibe, wie Max Weber formuliert habe, „ein Bohren an dicken Brettern!“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.12.2018