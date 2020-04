Die digitale Sprechstunde ist ein Erfolg

Das Kontakt- und Veranstaltungsverbot zur Eindämmung des Coronavirus macht auch vor politischen Veranstaltungen nicht halt. „Mitgliederversammlungen und politische Themenabende können in gewohnter Weise, also im direkten Austausch an einem Versammlungsort, nicht mehr stattfinden. Die Ansteckungsgefahr wäre zu hoch“, wird der Schwetzinger Andre Baumann, der neben seinem Amt als Staatssekretär ehrenamtlicher Sprecher des Grünen-Kreisverbands ist, in einer Pressemitteilung zitiert.

Auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz, der in Wahlkreiswochen üblicherweise in der Region unterwegs ist, dabei viele Menschen trifft und Hände schüttelt, verzichtet nun auf diesen Kontakt, um das Virus einzudämmen, heißt es. Gemeinsam sei man daher auf die Idee gekommen, ins digitale Netz auszuweichen, um Bürgern weiterhin die Möglichkeit zu geben, in Kontakt zu bleiben. Ein aus der Not heraus geborenes Experiment, das sich als voller Erfolg entpuppte, ziehen Baumann und Bayaz eine Bilanz ihrer digitalen Bürgersprechstunde. „So eine Krise kann auch Chancen bieten“, meint der Bundestagsabgeordnete. „In Sachen Kommunikation ist zurzeit viel Kreativität gefragt und gerade der Bereich der Digitalisierung, in dem wir in Deutschland an vielen Ecken und Enden hinterherhinken, erfährt momentan einen kräftigen Schub. Was heute in der Not zum Einsatz kommt, sollten wir in der Zeit nach Corona auch fest in unseren Alltag integrieren“, zog Danyal Bayaz das Fazit aus seiner Erfahrung mit der ersten digitalen Sprechstunde.

Sogar Teilnehmerin aus Kanada

Nachdem zunächst der Kreisverband der Grünen mit einer digitalen Mitgliederversammlung gute Erfahrungen gesammelt hatte, organisierte er zusammen mit Baumann eine digitale Sprechstunde für Bürger, die Fragen zur Corona-Situation in der Bundes- und Landespolitik stellen und selbst Anregungen aus ihrem Alltag geben konnten. Ein Angebot, das in der gesamten Region – und sogar weit darüber hinaus – Anklang fand, wie es heißt: Auch eine Teilnehmerin aus Kanada hatte sich zugeschaltet. Sie ist dort für einen großes Unternehmen aus der Region tätig. Das Interesse der Teilnehmer in der Sprechstunde reichte von dem allgemeinen Umgang mit Pandemien über die medizinische Versorgung mit Schutzmasken und den Einsatz einer so genannten Corona-App bis hin zu finanzpolitischen Hilfsmaßnahmen in Europa. Bei Letzteren machte sich Finanzpolitiker Bayaz für die Corona-Bonds stark. Denn der Satz des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi aus der Euro-Krise „whatever it takes“ („was auch immer notwendig ist“) sei heute aktueller denn je und dürfe nicht nur national gedacht werden. Man müsse diesem Spruch auch eine europäische Dimension geben, forderte der Grünen-Abgeordnete.

„Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat ziehen bei der Corona-Krise an einem Strang. Unser Föderalismus funktioniert“, sagte Andre Baumann. Innerhalb weniger Tage sei auf Bundesebene ein Nachtragshaushalt in Höhe 156 Milliarden Euro verabschiedet worden, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.04.2020