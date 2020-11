Die Dorn-Methode und Gedankenkräfte

Die Dorn-Methode ist immer dann angebracht, wenn Wirbel oder Gelenke nicht an ihrer geeigneten Position stehen. So können zum Beispiel Wirbelsäulenbeschwerden, Bandscheibenvorfälle in ein bis zwei Behandlungen stark reduziert werden. Kopfschmerzen (Migräne), Hüft-, Knie-, Schulter-, Kreuz- und Nackenschmerzen sowie bis zu 400 Organerkrankungen können von erfahrenen Dorn-Therapeuten behandelt werden. Darüber informiert ein Vortrag von Alfred Hess an diesem Mittwoch, 18.30 bis 21 Uhr in der Volkshochschule.

Die sanfte und schmerzfreie Methode, bei der zunächst verrutschte oder verschobene Wirbel ertastet und mit sanftem Daumendruck und langsamen rhythmischen Bewegungen in die richtige Position zurückgeschoben werden, eignet sich für Erwachsene als auch für Kinder. Eine wichtige Bedeutung spielen auch die Gedankenkräfte auf die Haltung. Anmeldung unter Telefon 06202/2 095 0. vhs

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.11.2020