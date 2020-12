Die drei Orths

Dreimal Orth ergibt sieben Jahrzehnte gute Musik und Gesang! Rudi (Rudolf), Lothar und Martin – Opa, Vater und Sohn stehen in Schwetzingen und Umland für erstklassigen Gesang und gute Musik. Immer, wenn ich heute in der Presse oder auf Plakaten den Namen Orth lese, kommen mir Erinnerungen an schöne Konzerte und unterhaltsame Abende und Feiern – im Saal, im Theater, im Frankeneck, bei Sängerfesten.

Rudi Orth war ein gefeierter Tenor. Dort, wo er als Solist zu hören war, gab es Bravorufe. Zugabeforderungen waren bei seinen Auftritten selbstverständlich. Mit dem Kinderchor des Sängerbundes Schwetzingen sang er zum Beispiel in Rudolf-Schock-Manier den „Fröhlichen Wanderer“ oder bei geselligen Veranstaltungen den „Stillen Zecher“ und „Ich knüpfte manche zarte Bande“ (das Polen-Mädchen aus dem „Bettelstudent“) von Fritz Wunderlich.

Hierbei fällt mir ein unvergesslicher Abend in Grinzing (Wien) mit zirka 75 Sängerbündlern ein. Der Sängerbund stellte mit seinem Gesang „ganz“ Grinzing auf den Kopf. An vorderster Stelle Rudi, der begnadete Tenor. Mit seinem Auftritt hörte sogar die Schrammelmusik auf zu spielen und die Instrumentalisten setzten sich komplett zu den Schwetzingern, um mit ihnen zu feiern. Da gäbe es noch viel zu berichten. Aber auch Erich, der Bruder von Rudi, verstand es mit seinem Akkordeon für Stimmung zu sorgen. Unvergessen sind die Abende mit ihm und Rudi am Schlagzeug, wie sie den Frankenecksaal zum Beben brachten. Sohn Lothar hat die Musikalität seines Vater gerbt und feierte mit seiner Band „Music Power“ große Erfolge.

Die musikalischen Gene von Opa und Vater hat auch Martin mitbekommen. Dieser lebt seine musikalische Leidenschaft in verschiedenen Projekten aus – zum Beispiel sehr erfolgreich mit seiner Band „K’lydoscope“, die sogar CDs herausgebracht hat. Apropos: Martin Orth hat auch ein Weihnachtslied geschrieben, das er über die Schwetzinger Zeitung vorstellte. Ein kleines Konzert konnte – wie so vieles in diesem Jahr – nicht stattfinden. Den Kulturschaffenden und Musikern ist nur zu wünschen, dass sie alle gut durch diese Krise kommen und bald wieder das Leben mit öffentlichen Auftritten bereichern können. Bis dahin schwelge ich in schönen Erinnerungen mit „unserem“ Rudi und höre die CDs von Enkel Martin.

