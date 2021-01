Die eiskalte Dusche am Morgen

Die Heizung ist aus, das Wasser kalt. Unser Leser Bernd Schulz ist sauer. Er wohnt in der Markgrafenstraße und leidet immer wieder unter Ausfällen. Vom Energieversorgungsunternehmen MVV bekommt er keine Information, woran das liegt. Beim Bereitschaftstelefon der Stadtwerke wurde ihm gesagt, dass die Leitungen in Richtung Schälzig ausgeweitet wurden und es deshalb möglicherweise zu dieser Störung kommt.

„Seit November haben wir mit diesen Problemen bereits zu kämpfen. Etwa achtmal habe ich den Ausfall dokumentiert, aber insgesamt war es sicher schon 14-mal“, erzählt Schulz im Gespräch mit unserer Zeitung.

Auslöser nicht gefunden

Besonders ärgert ihn, dass er etliche E-Mails an die Stadtwerke geschrieben habe „und keine einzige Nachricht zurückbekam“. Nun hat sich die Wohnungseigentümergesellschaft mit einem Brief an die Stadtwerke gewandt – und Antworten verlangt. Auch wir haben bei den Stadtwerken nachgefragt, ob das Problem bekannt ist und wo die Ursache für diese Störung liegt.

Die kaufmännische Geschäftsführerin Martina Braun von den Stadtwerken bestätigt die temporären Störungen in diesem Bereich. Allerdings sei der Auslöser dafür noch nicht gefunden. „Die Leitung wurde in Richtung Schälzig ausgeweitet, das könnte ein Grund sein. Aber aktuell sind wir durch die Corona-Krise in einer besonderen Situation“, erklärt sie.

Wärme und Wasser werden anders genutzt. „Einige Schulen und Unternehmen fallen als Großabnehmer weg, auf der anderen Seite sind die Menschen häufiger zu Hause. Wir sind gerade dabei, dieses Nutzungsverhalten zu analysieren und Lösungen zu finden“, sagt Braun. Auch die Hausanlage bei großen Gebäudekomplexen kann die Ursache für einen Ausfall sein. Der Aufbau solch einer Anlage könne sich in den vergangenen Jahren verändert haben. „In der Markgrafenstraße befindet sich beispielsweise nun auch das Fitnessstudio Pfitzenmeier – möglicherweise ist das Teil des aktuellen Problems. Das kann ich in der jetzigen Situation noch nicht sagen“, erklärt sie. Mieter Bernd Schulz sagt allerdings, dass die Installationsfirma die Anlage vor etwa zwei Jahren erst erneuert habe: „Das Protokoll kann man ablesen und dort ist zu erkennen, dass einfach zu wenig Energie reinkommt und es nicht an der Anlage liegt.“

Die Stadtwerke sind gerade dabei, das Netz zu verstärken. In der Helmholzstraße soll es bald eine Querverbindung geben, die möglicherweise auch die Situation in der Markgrafenstraße entschärft. „So eine Leitung ist aber leider nicht in zwei Tagen gebaut, das dauert ein bisschen. Bis dahin sind wir in Abstimmung mit den Hausverwaltungen, ob die Hausanlage vielleicht anders eingestellt oder reguliert werden muss. Hier stehen wir auch beratend zu Seite“, sagt sie. nina

