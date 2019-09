„Die Entstehung der Erde“ stand ganz am Anfang

Die Weimarer Reichsverfassung vom Jahr 1919 gilt als Startschuss für eine geordnete Volksbildung. Dort heißt es in Ansatz 148, Absatz 4: „Das Volksbildungswesen, einschließlich der Volkshochschule, soll von Reich, Ländern und Gemeinden gefördert werden.“ Deshalb werden dieses Jahr allerorten in Deutschland „100 Jahre Volkshochschule“ gefeiert. In Schwetzingen, wo es bereits 1907 mit dem

...