Während in den Bergen die Schneemassen kein Ende nehmen und für Ausnahmesituationen sorgen, wurde unsere Region bislang nur von wenig winterlichem Wetter heimgesucht. Im Gegenteil – es gibt sogar schon die ersten Frühlingsboten: So hat unser Leser Kurt Glöckler diese Schneeglöckchen auf einer Verkehrsinsel in der Zähringerstraße entdeckt und uns zugesandt. Bild: Glöckler

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.01.2019