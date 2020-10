Die Fans hält es trotz Tanzverbot nicht auf den Sitzen

Die Gruppe „Bounce“, seit mittlerweile 20 Jahren für unzählige Fans die wohl authentischste Bon Jovi Tribute Band, gastierte nicht zum ersten Mal in der Wollfabrik. Nach 2014 und 2018 war bei dem Auftritt am Samstagabend aber doch vieles anders. Zum einen war es nicht so voll. Zum anderen gab es nur Sitzplätze sowie Maskenpflicht beim Umhergehen. Und die Hits mitsingen und dazu tanzen war auch

...