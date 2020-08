Die Fitness nach Corona und eine Trennung

Der Lockdown Mitte März war für alle ein Schock. Kurz vorher hatte die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier noch das neue Premium Resort am Mannheimer Flugplatz eröffnet, agierte dort am Markt mit vielen neuen Mitgliedern sehr positiv. Dann mussten alle Fitnessstudios schließen. Erst am 15. Mai durfte in Bensheim das erste Premium Resort wieder öffnen, Speyer und Neustadt folgten eine Woche später, alle Fitnessstudios in Baden-Württemberg dann zum 2. Juni. Wie ist die Lage heute bei der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier, dem Platzhirsch in der Metropolregion mit 50 Studios (Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts, Venice Beach, Fit Base, Therapiezentren). Wir haben mit Gründer und Mentor Werner Pfitzenmeier über Geschäftliches und Privates gesprochen.

Ist die Pfitzenmeier-Gruppe fit durch die Krise gekommen?

Werner Pfitzenmeier: Das war schon ein schlimmer Moment, als klar war, dass alle unsere Betriebe von einem Tag auf den anderen schließen müssen. Aber auf den ersten Schock folgte das kreative Nachdenken darüber, was wir weiterhin für unsere Mitglieder tun können und wie wir uns auf die Wiedereröffnung und auf künftige Krisensituationen vorbereiten können. Wir haben mit der Firma Actinate die Digitalisierung vorangetrieben und unser gesamtes Kursangebot für unsere Mitglieder kostenfrei über die Pfitzenmeier-App nach Hause ins Wohnzimmer gebracht. Das ist ein Meilenstein und in der Gesamtheit einmalig in der Branche. Weiterhin haben wir ein Renovierungsprogramm mit unseren Mitarbeitern in den Clubs gestartet. Dafür einen herzlichen Dank an alle. Sonst müssen solche Arbeiten bei laufendem Betrieb erledigt werden, das ging jetzt natürlich viel einfacher. Zur Wiedereröffnung wurden dann alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um die Sicherheit unserer Mitglieder und Mitarbeiter zu gewährleisten.

Wie funktioniert das?

Pfitzenmeier: Es gab ja ganz tolle Initiativen, beispielsweise mit eurer Zeitungsgruppe. SZ-Redaktionsleiterin Katja Bauroth hat mit unseren Trainern zusammen eine tägliche Fitnessserie gestartet, die ausgesprochen abwechslungsreich war und bei der jeder zu Hause mitmachen konnte. Zwischenzeitlich haben wir dann alle Kursräume in den neun Premium Resorts mit Videotechnik ausgestattet, so dass jetzt, wenn nicht alle Teilnehmer vor Ort mitmachen können, der Kurs komplett nach Hause gestreamt werden kann. Das ist eine Riesensache und in diesem Umfang einmalig in Deutschland. Mitglieder können dann per Pfitzenmeier App live teilnehmen oder den Kurs bis zu 24 Stunden später zu einem Zeitpunkt, wenn es ihnen gerade passt, mitmachen. Mit der Unterstützung der Kursleiter konnten wir im Sinne der Mitglieder so unser Angebot um einen wichtigen Baustein erweitern.

Wie regelt ihr das mit den Besucherzahlen, die ins Studio dürfen?

Pfitzenmeier: Über unsere App kann jeder nachschauen, wie viele Menschen gerade in welchem Studio trainieren. Dann kann er entscheiden, welchen der 50 Clubs er besuchen möchte. Aufgrund der Größe der Clubs ist das sehr gut händelbar. Es gilt ja in erster Linie die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Unsere Mitglieder sind, was das betrifft, sehr verantwortungsvoll. Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank.

Haben die Mitglieder euch denn die Treue gehalten? Oder ist das Unternehmen auch in schwieriges finanzielles Fahrwasser geraten?

Pfitzenmeier: Selbstverständlich haben auch wir keine Neuverträge schreiben können. Diese und weitere Umsatzeinbußen werden wir dieses Jahr nicht wieder aufholen können. Bei der finanziellen Situation kommt uns entgegen, dass wir bei den Immobilien eine hohe Eigentumsquote haben und somit deutlich weniger abhängig von Vermietern sind als andere Anbieter. Und es hat sich bewährt, dass wir mit unseren Konzepten in der Region geblieben sind, so konnten wir viel besser auf die Situation reagieren. Wir sind stolz darauf, dass unsere Mitglieder uns die Treue gehalten haben und gemeinsam mit uns durch diese unwirkliche Zeit gehen.

Kommen durch die Corona-Krise die neuen Projekte in Heidelberg in Verzug?

Pfitzenmeier: Zunächst geht es in dieser Zeit darum, die bestehenden Anlagen auf die besondere Situation auszurichten. Neue Projekte werden jetzt erst einmal zeit- und situationsbedingt angepasst. Unser Bauvorhaben in der Bahnstadt wird erstmals ein Wellness und Fitness-Center im Passiv-Haus-Standard, das in dieser Dimension in Deutschland, vielleicht sogar europaweit, einmalig sein wird. Zudem werden wir in der Universitätsstadt Heidelberg, im ehemaligen „Toys‘r’us“ eine Fit Base mit 5000 Quadratmetern im Discount-Segment eröffnen.

Und wie ist die Familie durch die schwierige Zeit gekommen?

Pfitzenmeier: Meine Frau Julia und ich haben uns nach zwölf gemeinsamen privaten Jahren getrennt. Wir bleiben weiterhin freundschaftlich verbunden. Für unsere beiden Kinder werden wir immer da sein. Mein Engagement für die Firma ist davon unberührt. Ich versichere allen Mitarbeitern, Freunden und Geschäftspartnern, dass unsere Trennung keinen Einfluss auf das Unternehmen haben wird.

Welche Ziele haben sie für 2021?

Pfitzenmeier: Chancen, die sich uns bieten, zu nutzen, Bestehendes weiterhin ausbauen, das Unternehmen weiterentwickeln und mit einem guten Team mit Freude daran wirken. Sie kennen vielleicht mein Motto. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade erst am Anfang.

Info: Die 30 Videos für Fitness zu Hause mit den Trainern von Pfitzenmeier gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

