„Die Fledermaus“ zum Mitmachen

Schwetzingen.„Die Fledermaus zu viert“ von Johann Strauß wird am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der Wollfabrik in Schwetzingen zu erleben sein.

Diese Verwechslungskomödie mit der ständig beschwipsten Rosalinde, Adele, ihrer Zofe, die unbedingt auf den Ball des Grafen Orlofsky will, und ihr Gemahl Eisenstein, ein Halodri erster Güte und dessen Kumpel Falke, der mit seinem Rachegedanken die ganze Geschichte ins Rollen bringt ist eine interaktive Show, bei der das Publikum mit eingebunden wird. Die Musik ist original, die Texte neu eingerichtet.

