Die Freiheit ist in uns drin

Sie waren zwar in der Minderheit, aber es gab doch einige Männer an diesem Abend im Xylon-Museum. Anlass für diese Veranstaltung war der internationale Weltfrauentag, der seit diesem Jahr auch in Berlin zum Feiertag erklärt wurde – der einzigen Region in Deutschland. Dabei ist er in knapp 30 Ländern ebenfalls Feiertag, etwa in Kuba, Nordkorea oder Russland. Erstmals fand er am 19. März 1911

...