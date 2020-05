Die Geehrten

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl würdigt die Leistungen der Sportler per Videobotschaft. Im März war es aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, die Sportlerehrung wie gewohnt im Palais Hirsch stattfinden zu lassen. Um den Sportlern dennoch zu ihren Leistungen zu gratulieren, wendet sich Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in einer Videobotschaft an die Athleten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

So dankt er ihnen für ihre Leistungen, die zeigten, wie motiviert alle seien. Mit ihren Leistungen seien sie Vorbilder für die Gesellschaft und andere junge Menschen. zg

Info: Das Grußwort gibt’s unter https://youtu.be/I75lSWvFoqo