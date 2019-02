„Die Gemeinde steht künftig im Mittelpunkt“

Region.Zwei Tage lang diskutierten in Freiburg Vertreter der Kirche die Zukunft der Erzdiözese. Bischof Stephan Burger stellte sein Projekt „Pastoral 2030“ vor, das weitgehende Veränderungen in der kirchlichen Arbeit vor Ort beinhaltet. So ist zum Beispiel die Verringerung der heute noch 228 Seelsorgeeinheiten auf dann etwa 40 Pastoralräume geplant. Rechnet man das auf unsere Region runter, dann

...