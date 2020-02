Die große Auswahl

Das kommt gerade noch rechtzeitig vor der Fastenzeit: Die Whisky Spring in den nördlichen Zirkelsälen des Schlosses öffnet vom Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Februar, ihre Pforten. Und während es für Samstag nur noch wenige Karten bei uns im Kundenforum am Schlossplatz gibt, sind fürs Pre-Opening am Freitag von 17 bis 22 Uhr und für den Sonntag noch genug Tickets da.

Bereits zum sechsten Mal bieten rund 40 Abfüller, Erzeuger und Händler Kostproben der berühmten und weniger bekannten Destillerien aus Schottland, Irland und Deutschland an – insgesamt wird das Angebot auf etwa 1200 verschiedene Abfüllungen geschätzt. Das reicht von fruchtig-süßen Sherry-Nasen bis zu den tiefrauchigen Islay-Whiskys.

„Wir haben fast alle Aussteller aus den vergangenen Jahren wieder an Bord. Die Whisky Spring hat sich fest in deren Kalender etabliert. Borco hat auch wieder den Rolls Royce am Start, in dem ein Face-To-Face-Tasting im Auto angeboten wird. Als neuen Aussteller begrüßen wir St. Kilian aus Rüdenau, eine tolle deutsche Destillerie, die auch milde und torfige Varianten ihres Whiskys anbietet“, sagt Organisator Joe Seidel.

Die Messeabfüllung kommt diesmal von „The Whisky Cask“ – es ist ein Secret Orkney mit 12 Jahren aus einem Sherry Fass mit 59,8 Prozent Fassstärke zum Preis von 79,90 Euro. Aber auch andere Abfüller machen spezielle Angebote zur Messe, so zum Beispiel die Jungs von Heidelberg Highlands, die einen 14-jährigen Port Charlotte und einen elfjährigen Dufftown mitbringen, beide was für echte Sherry-Nasen.

Toll sind immer die besonderen Tastings, für die man sich unbedingt jetzt schon im Internet unter shop.whisky-spring.de/Tastings anmelden sollte. Die Firma Futterer bringt Eyck Thormann von Pernod Ricard zum Tasting mit – und Tim Scholl als Brand Ambassador von Ardbeg. Jason Stubbs, der Gründer der neuen irischen Brennerei Barr an Uisce ist am Stand von Irish Whiskey zu sprechen. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.02.2020