Die Grünen legen überall zweistellig zu

Es berichten und bewerten: Saskia Grössl, Matthias Mühleisen, Andreas Lin, Caspar Oesterreich, Jürgen Gruler

Region. Das erste Ergebnis aus unserem Verbreitungsgebiet lieferte am Sonntagabend um 19.38 Uhr Reilingen. Ganz im Bundestrend legten die Grünen hier 11,91 Prozent zu und erreichten das zweitbeste Ergebnis mit 21,52 Punkten. 784 Bürger wählten sie. Die CDU holte 1078 Stimmen und damit knapp 30 Prozent, fährt aber 6,06 Prozent Verluste ein, die SPD liegt nur noch bei 14,3 Prozent, verliert also 12,3 Punkte. Zulegen konnten die AfD mit jetzt 11,67 Prozent (+ 3,5) und die FDP bei nun 6,78 Prozent (+ 2,52). Freie Wähler sind mit 5,6 Prozent stabil.

In Plankstadt sank die CDU um 8,25 auf jetzt noch 30,13 Prozent, blieb aber stärkste Partei. Die SPD schaffte nur noch 15,96 Prozent und verlor 13,09 Punkte – nahezu die Hälfte der Wähler. Gewinner sind hier Grüne mit 21,4 Prozent (+12,56), AfD mit jetzt 11,3 Prozent (+ 2,85) und die FDP bei 6,65 Prozent (+2,81).

Die größten Gewinne in Altlußheim holten die Grünen mit einem Plus von 9,72 Prozent. 577 Stimmen sorgten für 20,81 Prozent, damit sind sie nicht weit weg von der CDU, die 25,42 Prozent schaffte (- 6,73) und vor den Sozialdemokraten mit 17,53 Prozent (-14,44), die 2014 fast gleichauf mit der CDU lagen. Auch am Rhein legt die AfD fast 4 Prozent zu und liegt nun bei 12,01 Prozent, die FDP verdoppelt ihre Stimmzahl auf 6,17 Prozent – also 171 Wähler.

Gerade noch bei 30 Prozent (- 7,38) liegt die CDU in Brühl – das sind 2054 Stimmen. Sogar 12,48 Prozent verlieren die Sozialdemokraten und haben trotzdem mit 18,61 Prozent noch eines der stärkeren Ergebnisse im Kreis. Platz zwei in der Wählergunst verlieren sie ganz knapp an die Grünen, die neun Stimmen mehr holen und bei 18,74 Prozent landen (+ 9,48). Ob es die Gründung eines neuen Ortsvereins war? Die AfD holt 12,49 Prozent in Brühl (+ 2,86). Auch die FDP legt zu auf 5,32 Prozent (+ 2,35). Freie Wähler (+ 1,73 Prozent) legen leicht zu, die Linke verliert 0,43 Prozent und landet bei 2,24 Prozent. 126 Brühler wählten die Tierschutzpartei und ebensoviele Die Partei.

Rekordverdächtig hoch war die Wahlbeteiligung in Oftersheim mit 67,13 Prozent – das sind sage und schreibe 14,24 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Mobilisieren konnten vor allem die Grünen, die 23,18 Prozent der Stimmen auf sich vereinten (+13,18). Damit kommen sie der CDU sehr nah, die mit 26,57 Prozent stärkste Kraft blieb, aber 8,41 Punkte einbüßte. In Wählern gesprochen haben die Christdemokraten 1537 Stimmen bekommen, die Grünen 1341 und die Sozialdemokraten 932. Die SPD liegt nur noch bei 16,11 Prozent (- 13,94) und die AfD legt 3,61 Prozent zu und schafft so 12,05 Prozent. 6,21 Punkte gab’s für die FDP (+ 2,41), 3,01 für die Linke (- 0,66) und 4,48 für Freie Wähler (+ 1,51).

Noch dramatischer die Lage für die vermeintlichen Volksparteien CDU und SPD in der Stadt Eppelheim. Dort holen sich die Grünen sogar Platz eins der Wählergunst, erreichen 191 Stimmen mehr als die CDU und liegen bei 26,58 Prozent (+ 10,6). Genauso viel verlieren die Sozialdemokraten, die jetzt 18,14 Prozent haben und die CDU rangiert auf Platz zwei mit 23,7 Prozent (- 8,07). Hier legt die AfD am wenigsten im ganzen Kreis zu, liegt mit 9,42 Prozent deutlich unter Kreis- und Bundestrend. 235 – wohl vor allem junge Bürger – wählten Die Partei (3,54 Prozent). Viel mehr haben die etablierten Parteien Linke (4,33 Prozent) und FDP (5,5) hier auch nicht.

In Neulußheim hingegen bleibt die CDU klar stärkste Kraft mit 27 Prozent (- 7,14), vor der SPD mit 16,07 Prozent (- 14,09) und Grünen mit 19,83 Prozent (+ 11,63). Die europaskeptische AfD legt um 1,51 auf 12,57 Prozent zu, die FDP holt 5,82 Prozent und ein sattes Plus von drei Punkten. Hier auch mal eine Gemeinde, in der die Linken leicht zulegen, um 0,18 auf 2,51 Prozent. Die hier traditionell starken Freien Wähler landen bei 4,89 Prozent (+ 1,23).

Fast verdoppelt haben die Grünen ihre Werte in Schwetzingen: Bei 2269 Wählern landeten sie auf 24,62 Prozent (+ 11,84). Stärkste Kraft bleibt hier die CDU mit 27,11 Prozent, deren Verluste hier „nur“ 6,67 Prozent ausmachten – und damit immerhin deutlich unter Bundes- und Kreistrend blieben. Die Sozialdemokraten verloren 13,06 Prozent und damit fast die Hälfte ihrer Wähler und landeten bei 14,79 Prozent der Stimmen. Die AfD legt 1,38 Prozent zu und hat nun 10,6 Prozentpunkte. Auch die Liberalen sind um 1,73 Prozent stärker als bisher und liegen bei 6,09 Punkten. Die Linke holt 3,88 Prozent (+ 0,22) und die Freien Wähler 3,49 Prozent (+1,04). 217 Stimmen gibt’s in der Spargelstadt für Die Partei, das sind immerhin auch 2,35 Prozent.

Die niedrigste Wahlbeteiligung gab’s mit 60,43 Prozent zwar auch diesmal in Hockenheim, aber sie war immerhin 13,34 Punkte besser als 2014. Hier kam die CDU doch noch auf 29,07 Prozent (-7,82), die SPD auf schwache 15,25 Prozent (- 11,86) und die Grünen legten um 9,65 Punkte zu und landeten bei 21,17 Prozent. Stark nach oben ging’s für die AfD um 4,21 Punkte auf 12,22 Prozent. Die FDP liegt bei einem Wert von 5,92 Prozent (+ 2).

Um 21.30 Uhr legt dann auch die Gemeinde Ketsch ihre Ergebnisse vor. Die CDU sinkt auf 31,39 Prozent (- 9,38), die SPD auf 17,18 Prozent (- 10,19). Die Grünen legten um mehr als das Doppelte zu – auf 19,13 Prozent (+ 10,19). Die AfD stieg auf satte 13,05 Prozent (+ 4,87) und die FDP holte 5,13 Prozentpunkte (+ 1,8).

Digital die Ergebnisse verfolgen

Da darf man ja gespannt sein, ob sich der Megatrend für die Grünen und gegen CDU und SPD auch in den Kommunalwahlergebnissen widerspiegeln. Die werden am Montag ausgezählt. Mit ersten Ergebnissen ist für den Kreistag gegen Mittag und für die Gemeindeparlamente zwischen 14 und 20 Uhr zu rechnen.

Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.05.2019