Anzeige

Sie werden fehlen. Die sechs Herzdamen Gundula Sprenger, Maria Teubner, Gudrun Weinmann, Anne-Marie Ludwig, Christiane Drechsler und Andrea Baisch quittierten den Dienst als kurfürstliche Herzdamen. Es war, so die Sechs unisono, eine schöne Zeit. Aber alles müsse irgendwann enden. „Es ist an der Zeit, dass dieser Job nun von allen gemacht wird“, sagte Christiane Drechsler.

Es sei so einfach, ein Lächeln in das Gesicht des Gegenübers zu zaubern. Und das Lächeln gehöre zu den wenigen Dingen, die keine Knappheit kennen. Im Gegenteil, je häufiger es genutzt würde, umso mehr würde es davon geben.

Geboren wurde die Idee „Schwetzingen zeigt Herz“ zum großen Jubiläumsjahr 2016. Die Frage vor der das Sextett stand, lautete, wie verzaubert man den Alltag, derer, die nicht per se im Licht der Öffentlichkeit stehen. Dabei war schnell klar, dass es da keiner großen Aktionen bedarf. Kleine Gesten und Zeichen genügen, um etwas mehr Herz in die kurfürstliche Residenz zu tragen. Dabei wirken diese kleinen Gesten rückblickend betrachtet übrigens gar nicht mehr so klein. Am Ende waren es rund 11 500 Euro, die die Herzdamen an verschiedenste soziale Institutionen verteilen konnten. Ziel der Umverteilung waren vor allem Kinder und Jugendliche.