Die Ideen sprudeln nur so

Detailfragen in Arbeitsgruppen

In kleinen Arbeitsgruppen beantworteten die Workshop-Teilnehmer die bedeutsamsten Fragen. Mit welchen Themen soll sich ein Inklusionsbeirat überhaupt beschäftigen? „Barrieren aller Art aufspüren und versuchen, aus ihm Chancen zu machen“ und dabei „keine Meckergruppe, keine Klagemauer sein“, lautete ein Vorschlag. „Einmischung und Begleitung bei großen Bauvorhaben“, etwa bei der Bebauung des Pfaudler-Areals, so eine andere Idee.

Die Inklusion in den Schulen zu forcieren und bei den Eltern Vorurteile abzubauen, das sei ebenfalls unumgänglich. Wen soll der Beirat vertreten? „Möglichst alle gesellschaftlichen Schichten, Menschen in Hartz IV“, ein Beirat müsse sich „breit aufstellen“. Wer kann und soll die Interessen von Menschen mit Behinderungen vertreten? „In erster Linie Menschen mit Behinderung selbst, keine Einrichtungen, keine Ämter“, so eine einhellige Sichtweise. Wie kann es ein Inklusionsbeirat schaffen, dass der Rhein-Neckar-Kreis inklusiver wird? Auch darauf gab es plausible Antworten: „Themen der Städte bündeln“ und „Netzwerke schaffen“.

Und was braucht ein Inklusionsbeirat, damit er erfolgreich sein kann? „Mitsprache und Stimme in Gremien“, eventuell sogar ein „Vetorecht“, etwa in Bauausschüssen. Die Ideen sprudelten nur so. Alle Anregungen wurden aufgenommen. Wie geht es jetzt weiter? Die Workshops waren nur der Anfang.

Nach der Beteiligungsphase und der Arbeit in den Planungsräumen sei im weiteren Verlauf eine Expertengruppe von Menschen mit Behinderungen zusammen mit dem Kreis gefragt, um ein Konzept für einen Beirat zu entwickeln, erläuterte Alberti. Wenn es nach dem Behindertenbeauftragten geht, könnte das Ergebnis schon im Herbst vorgestellt werden, so sein ehrgeiziges Ziel. Im nächsten Frühjahr müsste der Inklusionsbeirat aber auf jeden Fall in trockenen Tüchern sein. vw

