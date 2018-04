Anzeige

„Noch heute ,in‘, wir können’s beweisen. Volkslieder gehen mit uns auf Reisen!“ Unter diesem illustren Titel stellt der Sängerbund am Sonntag, 8. April, ein munteres Konzert im Lutherhaus zusammen. Dabei werden Volkslieder auf unterhaltsame Weise präsentiert.

Dieses Ziel haben sich die Chorgruppen des Sängerbundes „d’accord“, „cOHRwürmer“ und der Jugendchor gesetzt. Unter der Leitung von Elena Spitzner werden sie am Sonntag auf der Bühne darstellen, wie Volkslieder uns das ganze Leben hindurch begleiten. Wiegenlieder, Lieder im Kindergarten und in der Schule, Wanderlieder sowie Weinlieder – die Zuschauer werden sicher viele Melodien erkennen. Außerdem sind in allen drei Chorgruppen bemerkenswerte Solisten zu hören. Das Konzert beginnt um 16 Uhr, ab 15 Uhr wird Kaffee und Kuchen angeboten. zg