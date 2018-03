Die Justiz und ihr Wirken zu Zeiten des Naziregimes

Anzeige

Die Hochschule für Rechtspflege beherbergt in der Zeit von Donnerstag, 1. März, bis Freitag, 20. April, die von der Dokumentations- und Forschungsstelle konzipierte Wanderausstellung „Justiz und Nationalsozialismus“. Eröffnet wird diese am Donnerstag, 1. März, um 14 Uhr mit einer Veranstaltung in der Aula der Hochschule, zu der Interessierte willkommen sind. Dabei hält Stephan Wilms, Leiter der Dokumentations- und Forschungsstelle, einen Vortrag zur Ausstellung.

Die Jahre 1933 bis 1945, in denen in Deutschland das nationalsozialistische Regime bestand, spielen für das Verständnis deutscher Geschichte und Gegenwart eine zentrale Rolle. Die deutsche Justiz hat während dieser Zeit den NS-Staat gestützt. Unter dem Deckmantel einer unabhängigen Justiz sprach sie ihre Urteile „im Namen des deutschen Volkes“, diente jedoch häufig dem verbrecherischen System. Als Ministerialbeamte wirkten Juristen häufig an der Diskriminierung und Entrechtung von Menschen mit; als Staatsanwälte beantragten und als Richter verhängten Juristen häufig ungerechte, sowie unmenschlich harte Strafen. Die erschreckende Bilanz: Mehrere zehntausend Todesurteile – die Zahl liegt je nach Schätzung bei zirka 32 000 und bis zu 80 000 – davon allein etwa 5000 Todesurteile des Volksgerichtshofs.

Hintergrund Die Wanderausstellung an der Hochschule für Rechtspflege in Schwetzingen (Schloss, linker Flügel), 1. und 2. Obergeschoss, wird am Donnerstag, 1. März, um 14 Uhr eröffnet. Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist danach Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr sowie Montag bis Donnerstag, 14 bis 16 Uhr, zu sehen. Besuche sind ausschließlich nach Anmeldung und Terminabsprache in der Hochschule für Rechtspflege, Karlsruher Straße 2, Schwetzingen möglich. Kontakt: Telefon 06202/92 89 00 und E-Mail: poststelle© hfr.justiz.bwl.de. zg

Verhalten bleibt ungesühnt

In vielen Fällen handelte es sich um nichts anderes als Todesurteile der Justiz auf Geheiß der Führung des NS-Staates. Solch schreckliches Verhalten von Juristen blieb in der BRD ungesühnt. Dies stand unter anderem auch mit dem Umstand in Zusammenhang, dass Richter und Staatsanwälte, die schon während der Zeit des Nationalsozialismus in der Justiz Dienst taten, ihre Karrieren im neuen Rechtsstaat zumeist unbehelligt fortsetzen konnten.