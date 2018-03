Anzeige

Die traditionelle Kalmittour des Radsportvereins (RSV) Kurpfalz Schwetzingen findet wie jedes Jahr am Ostermontag, 2. April, statt. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Rheinbrücke nach Speyer. Los geht es um 9.30 Uhr.

In den vergangenen Jahren freute sich der RSV über die regelmäßige Teilnahme von Fahrern der ASG Tria Hockenheim. Gäste sind willkommen. Die Strecke führt über Speyer, Schwegenheim, Altdorf, Kirrweiler, Maikammer hinauf zur Kalmit. Bis nach Maikammer wird kompakt in der Gruppe gefahren. In der Steigung zur Kalmit geht die Gruppe je nach Trainingszustand der Teilnehmer erfahrungsgemäß auseinander. Am Parkplatz unterhalb der Kalmit werden dann wieder alle eingesammelt, schreibt der RSV in seiner Pressemitteilung.

Gemeinsam geht es dann zur gemütlichen Einkehr in das Kalmithaus. Nach einer Stärkung wird mit neuer Kraft der Rückweg unter die Räder genommen. Die schöne Abfahrt ist die erste Entschädigung für die Strapazen des Anstieges.