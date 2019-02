Die Klänge in der Tierwelt

Achtung Kinder – aufgepasst: Die „Fürchterlichen Fünf“ kommen am kommenden Sonntag, 24. Februar, um 15 Uhr in die evangelische Stadtkirche nach Schwetzingen. Das schreibt die evangelische Kantorei in einer Pressemitteilung. Das sind fünf furchteinflößende Tiere, und man weiß nicht, ob man sie sympathisch finden soll oder nicht.

Die Fünf fassen gemeinsam einen Plan, der jedoch leider nicht wie gewünscht aufgeht. Aber sie lassen sich davon nicht unterkriegen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und siehe da – das Ziel wird dann doch noch erreicht. Kirchenmusikdirektor Michael Benedict Bender aus Ravensburg hat dieses besondere Bilderbuch von Wolf Erlbruch vergnüglich und eindrücklich in Töne gesetzt und damit ein Orgelkonzert für Kinder geschaffen.

Geschichte Leben eingehaucht

Ähnlich wie bei „Peter und der Wolf“ werden den Tieren Melodien und Klänge zugeteilt, die sie charakterisieren. Und natürlich wird der Geschichte, die dabei von Gemeindediakonin Margit Rothe gelesen und von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer an der Orgel gespielt wird, dadurch akustisch Leben eingehaucht. So ganz nebenbei lernt man auch etliche Orgelregister kennen.

Die Geschichte eignet sich für kleine und große Kinder ab fünf Jahre. Alle Besucher dürfen auf die Orgelempore kommen und dort nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen.

Zum Schluss gibt es zur Belohnung eine delikate Überraschung. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.02.2019